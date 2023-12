Swire Pacific (B) Aktie: Das war nur der Anfang!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Swire Pacific diskutiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Swire Pacific beschäftigt. Dies führte insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz geben präzise Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Swire Pacific konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Swire Pacific daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Swire Pacific derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 56,8 HKD, während der Kurs der Aktie bei 62,65 HKD liegt, was einer Abweichung von +10,3 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 52,9 HKD um +18,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Swire Pacific daher das Rating "Gut" auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Swire Pacific derzeit als überverkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 4,63, und der RSI25 bei 26, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.