Swire Pacific (B) Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Für Swire Pacific zeigt der RSI einen Wert von 72,58, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 23,77, was einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) von Swire Pacific bei 56,99 HKD, was als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 63,95 HKD notiert, was einem Abstand von +12,21 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie mit einem Niveau von 56,46 HKD und einer Differenz von +13,27 Prozent gut ab. Die Gesamtbewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Bei weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz erhält Swire Pacific eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Internet zeigt die übliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Swire Pacific ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.