Swire Pacific (B) Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Swire Pacific wird derzeit an der Börse positiv bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 beträgt 57 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs von 63,65 HKD um +11,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 56,73 HKD, was einer Abweichung von +12,2 Prozent entspricht und somit auch als "Gut" eingestuft wird.

Bei Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen sich neutrale Themen rund um Swire Pacific, was zu einer Einstufung des Unternehmens als "Neutral" führt. Die Redaktion sieht die Aktie somit bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet an.

Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Swire Pacific-Aktie kurzfristig als überkauft bewertet wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Jedoch ist sie auf längerfristiger Basis überverkauft und erhält somit ein "Gut"-Rating, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.