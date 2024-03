Swire Pacific Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Swire Pacific A":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Swire Pacific wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 53,25 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Swire Pacific weder überkauft noch -verkauft ist und erhält somit auch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Swire Pacific eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen über das Unternehmen Swire Pacific, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Die Diskussionsintensität in Bezug auf Swire Pacific war erhöht, was auf eine starke Aktivität im Netz hindeutet und somit eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für Swire Pacific in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Swire Pacific-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält Swire Pacific hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. In der Gesamtbewertung erhält Swire Pacific für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.