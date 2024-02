Swire Pacific Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Swire Pacific-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 19, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI der letzten 25 Tage bei 54,43, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Swire Pacific-Aktie daher ein "Gut"-Rating nach RSI-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Swire Pacific ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Swire Pacific festgestellt werden. Weder gab es auffällige Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien. Daher wird das Sentiment und der Buzz rund um Swire Pacific mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse der Swire Pacific-Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 57,25 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 63,1 HKD liegt, was einem Unterschied von +10,22 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Rating von "Neutral", da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,22 Prozent) liegt. Insgesamt wird die Swire Pacific-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.