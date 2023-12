Swiftmerge Acquisition Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiftmerge Acquisition Corp":

Die Swiftmerge Acquisition hat in den letzten Tagen einen Kurs von 10,75 USD erreicht, was +1,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet liegt die Einstufung ebenfalls bei "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +2,77 Prozent liegt. Zusammenfassend kann die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft werden.

In Bezug auf die Diskussionen im Internet über Swiftmerge Acquisition wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 17,86 Punkten, was darauf hinweist, dass Swiftmerge Acquisition überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI deutet ebenfalls darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Swiftmerge Acquisition von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung.