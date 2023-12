Swiftetworks Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Swift Networks-Aktie zeigt laut der technischen Analyse gemischte Signale. Der aktuelle Kurs liegt mit 0,017 AUD 70 Prozent über dem GD200 (0,01 AUD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Allerdings ist der GD50 bei 0,02 AUD, was zu einem Abstand von -15 Prozent führt und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Swift Networks-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt sich überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen wurde an drei Tagen die Stimmung als positiv eingestuft, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an insgesamt drei Tagen. Aktuell sind die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Swift Networks-Aktie überverkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt jedoch eine neutralere Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Swift Networks-Aktie somit im Gesamtbild eine "Neutral"-Bewertung.