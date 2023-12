Swiftetworks Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die technische Analyse von Swift Networks-Aktien zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,01 AUD, was 70 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 0,017 AUD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,02 AUD, was 15 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs liegt. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Swift Networks-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 16, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 44,44, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Swift Networks.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wird Swift Networks eine "Neutral" Bewertung zugewiesen, da die Aktivität mittelmäßig ist und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung festgestellt wurden. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde über Swift Networks vor allem positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung durch das Anleger-Stimmungsbarometer führt. Insgesamt erhält Swift Networks eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.