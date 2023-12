Sweetgreen Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er ist damit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel. In Bezug auf die Sweetgreen-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 26, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 42,31, was darauf hinweist, dass Sweetgreen hier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Sweetgreen.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sweetgreen verläuft aktuell bei 10,79 USD, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 10,9 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +1,02 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 10,33 USD, was einem Abstand von +5,52 Prozent und einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet also "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurden hauptsächlich negative Meinungen zu Sweetgreen in den sozialen Medien veröffentlicht. Dennoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um Sweetgreen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Sweetgreen in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls negative Signale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Gleichzeitig wurde jedoch deutlich mehr über Sweetgreen diskutiert als normal, und eine steigende Aufmerksamkeit ist zu verzeichnen. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.