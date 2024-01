Sweetgreen Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist der RSI-Wert von Sweetgreen mit 38,79 darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was einer neutralen Einstufung entspricht. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 39, was ebenfalls auf eine neutrale Positionierung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen waren vermehrt positive Kommentare über Sweetgreen in den sozialen Medien zu verzeichnen, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Dies spiegelt sich in einer "Gut"-Bewertung wider. Jedoch wurde insgesamt weniger über Sweetgreen diskutiert als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hindeutet und zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in den sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bezüglich Sweetgreen waren. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Neutral", wobei von 18 Analysten 4 eine neutrale Einschätzung abgaben und kein positiver Bewertungen vorliegen. Das Kursziel wird im Mittel auf 12,33 USD geschätzt, was einer positiven Erwartung von 11,41 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält Sweetgreen daher insgesamt eine Bewertung von "Gut".