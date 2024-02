Sweetgreen Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Meinung von Analysten zur Sweetgreen-Aktie ist neutral. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das Kursziel liegt bei 14 USD, was einer erwarteten Performance von 24,67 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie positiv bewertet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Sweetgreen in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als schlecht bewertet.

Die charttechnische Bewertung zeigt ein neutrales Signal, basierend auf dem aktuellen Kurs der Sweetgreen von 11,23 USD im Vergleich zum GD200 (11,65 USD). Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls auf ein neutrales Signal hin. Somit wird der Kurs insgesamt als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sweetgreen-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt eine neutrale Bewertung.