Sweetgreen Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Sweetgreen wurde der RSI der letzten 7 Tage und der 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 2,76 Punkten, was bedeutet, dass die Sweetgreen-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt an, dass Sweetgreen überverkauft ist (Wert: 16,7) und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Die Analyse der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung einer Aktie bei. Die Diskussionsintensität bei Sweetgreen hat sich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Sweetgreen insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Aufgrund der durchschnittlichen Kursprognose von 14 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -35,19 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Sweetgreen daher eine "Neutral"-Bewertung.