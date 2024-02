Sweetgreen Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sweetgreen liegt der RSI7 aktuell bei 38,6 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 42,71, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Sweetgreen langfristig als "Neutral", mit einem durchschnittlichen Kursziel von 12 USD. Das entspricht einer Erwartung von 1,69 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Sweetgreen in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +2,52 Prozent aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 10,83 USD, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Sweetgreen in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein verringertes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

