Sweet Earth Holdings Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index oder RSI ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 100, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Auch der RSI25 beläuft sich auf 82,46, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung für 25 Tage führt.

In Bezug auf Anlegerstimmungen war die Lage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Unternehmen Sweet Earth wurde weder positiv noch negativ diskutiert, weshalb die Aktie vom Redaktionsteam als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sweet Earth-Aktie einen längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt von 0,19 CAD hat, wobei der letzte Schlusskurs von 0,03 CAD deutlich darunter liegt (-84,21 Prozent Abweichung). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,14 CAD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem Durchschnitt (-78,57 Prozent). Daher erhält die Sweet Earth-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf der Basis trendfolgender Indikatoren.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Sweet Earth 0,11, was unter dem Branchendurchschnitt von 36,76 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.