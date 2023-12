Sweet Earth Holdings Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sweet Earth liegt bei einem Wert von 0, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 38,05 für die Softwarebranche unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Ebene erhält.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Sweet Earth derzeit bei 0,2 CAD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,06 CAD lag, was einem Abstand von -70 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 0,18 CAD und einer aktuellen Differenz von -66,67 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Das Sentiment und der Buzz rund um Sweet Earth haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Sweet Earth daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 76,92 Punkten, was darauf hinweist, dass die Sweet Earth-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 80,39 an, dass die Aktie überkauft ist und daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält Sweet Earth daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.