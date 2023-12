Swedish Orphan Biovitrum Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Swedish Orphan Biovitrum-Aktie zeigt einen Wert von 35 für die letzten 7 Tage. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Ein Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (Wert: 33,43) bestätigt diese neutrale Bewertung auch auf einer längeren Zeitskala. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Swedish Orphan Biovitrum-Aktie basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von +13,77 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist eine Abweichung von +10,48 Prozent auf und erhält daher ebenfalls eine positive Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen der vergangenen Wochen stehen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Tendenz, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Swedish Orphan Biovitrum-Aktie in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".