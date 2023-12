Swedish Orphan Biovitrum Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Bei der Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Swedish Orphan Biovitrum ergibt sich, dass der RSI7 derzeit bei 11,4 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI7 ist Swedish Orphan Biovitrum hier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 228,1 SEK mit dem aktuellen Kurs von 259,6 SEK eine Abweichung von +13,81 Prozent. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einem Wert von 235,55 SEK eine Abweichung von +10,21 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors ergibt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer mittleren Aktivität bezüglich der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität sowie kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Somit erhält das Wertpapier in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild auch eine "Neutral"-Note.

Die Untersuchung des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde insbesondere positiv über Swedish Orphan Biovitrum diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält das Wertpapier insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.