Swedish Logistic Property ABries B Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

In den letzten vier Wochen wurden bei der Aktie von Swedish Logistic Property keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, und somit erhält Swedish Logistic Property auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 37,18, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 59 zeigt, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt erhält die RSI-Bewertung somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt sowohl für den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 28,3 SEK, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 31,8 SEK liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 31,82 SEK, was den letzten Schlusskurs nur minimal übertrifft. Dadurch erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich somit für die trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating für Swedish Logistic Property.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Swedish Logistic Property in den sozialen Medien gesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse somit ein überwiegend neutrales bis positives Bild der Aktie von Swedish Logistic Property.