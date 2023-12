Swedish Logistic Property ABries B Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Swedish Logistic Property in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb ebenfalls ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Swedish Logistic Property verläuft derzeit bei 26,94 SEK. Der Aktienkurs selbst liegt bei 31,6 SEK, was einem Abstand von +17,3 Prozent entspricht, und damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 27,5 SEK, was einer Differenz von +14,91 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Swedish Logistic Property-Aktie liegt derzeit bei 36 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine überverkaufte Situation, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an zwei Tagen vorherrschten. An einem Tag überwog hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierte sich die Diskussion der Anleger verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Swedish Logistic Property, weshalb die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie.