Swedish Logistic Property ABries B Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Swedish Logistic Property-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 23, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 35,79, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Swedish Logistic Property.

Die Anleger-Stimmung für die Swedish Logistic Property-Aktie wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Gut".

Die Stimmung rund um die Aktie wird auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Aktivität und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Swedish Logistic Property weist kaum Änderungen auf und entspricht somit ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Swedish Logistic Property aktuell auf 26,99 SEK mit einem aktuellen Kurs von 31,8 SEK. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 27,93 SEK, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Somit wird auch die Gesamtnote "Gut" vergeben.

