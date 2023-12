Swedish Logistic Property ABries B Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Die Aktie von Swedish Logistic Property zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist kaum merklich, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie als neutral bewertet.

Aus der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung. Der Schlusskurs der Aktie lag in den letzten 200 Handelstagen bei 27,01 SEK und stieg am letzten Handelstag auf 31,5 SEK, was einem Unterschied von 16,62 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Aktie erhält insgesamt eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index zeigt ebenfalls gemischte Signale. Während der RSI7 eine gute Empfehlung ergibt, führt der RSI25 zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie jedoch eine gute Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als neutral bewertet.