Swedencare AB Aktie: Quo vadis?

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Swedencare. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht verringert, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Swedencare daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) bietet eine Bewertung der Kursdynamik einer Aktie. Der RSI für Swedencare liegt bei 37,15, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 32,5, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Swedencare diskutiert. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Überwiegend neutral eingestellt waren die Anleger an einem Tag. Auch aktuell in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Swedencare insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Swedencare derzeit bei 41,61 SEK, während der aktuelle Kurs bei 62,84 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +51,02 Prozent, und der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 50,6 SEK, was zu einem Abstand von +24,19 Prozent führt. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Gut" bewertet.