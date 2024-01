Swedbank AB löst Jubelsturm aus!

Die Stimmung unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde jedoch vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Swedbank gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Swedbank wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Allerdings gab es in diesem Zeitraum eine positive Änderung in der Stimmungsrate, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 187,42 SEK für die Swedbank-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 202,3 SEK, was einer positiven Veränderung von 7,94 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Bewertung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Swedbank-Aktie liegt bei 26 und zeigt somit an, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch sie eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine abweichende Bewertung und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Gut"-Bewertung für Swedbank.