Swedbank AB-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die technische Analyse der Swedbank basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der GD200 des Unternehmens bei 187,22 SEK liegt. Der aktuelle Aktienkurs von 203,4 SEK liegt damit um +8,64 Prozent über diesem Trendsignal, was einer Einstufung als "Gut" entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 191,66 SEK, was einer Abweichung von +6,13 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Swedbank festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.

Die Bewertung der Aktienkurse kann nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten beruhen, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Swedbank betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert, was der Aktie die Einstufung "Gut" in dieser Betrachtung einbringt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Swedbank liegt bei 48,79 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 29,91, was auf diesem Niveau eine "Gut"-Einschätzung ergibt. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Gut" basierend auf dem RSI.