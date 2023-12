Swedbank AB Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Der Relative Strength Index: Mit dem Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Swedbank-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 60, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 30,82 weniger volatil als der RSI7. Auch hier wird die Swedbank-Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Swedbank.

Anlegerstimmung: Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend negative Themen in den Diskussionen behandelt, weshalb die Einschätzung insgesamt als "Neutral" betrachtet wird.

Sentiment und Buzz: Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat zunehmend, weshalb dieser Punkt als "Gut" bewertet wird. Die Diskussionsintensität über die Swedbank-Aktie nahm jedoch ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Swedbank-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Swedbank verläuft aktuell bei 187,12 SEK. Dies wird als "Gut" eingestuft, da der Aktienkurs selbst bei 199,35 SEK aus dem Handel ging und einen Abstand von +6,54 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +3,81 Prozent, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Gut".