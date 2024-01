Swedbank AB Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Swedbank":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Swedbank-Aktie gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität gab es ebenfalls keine signifikante Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Swedbank-Aktie beträgt 30,16, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 33,33, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Swedbank-Aktie in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen dominierten negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Swedbank-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 206,9 SEK, was einem Unterschied von +10,15 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (187,84 SEK) entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (192,25 SEK) führen zu einer Bewertung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich für die Swedbank-Aktie auf Basis der Sentiments, des Buzz, des RSI und der Anleger-Stimmung eine neutrale bis negative Einschätzung, während die technische Analyse eine positive Bewertung liefert.