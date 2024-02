Swedbank Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Swedbank":

Der Relative Strength Index (RSI) der Swedbank liegt bei 31,43 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen zur Swedbank. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Einschätzungen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Swedbank bei 192,36 SEK liegt und die Aktie selbst einen Kurs von 217,9 SEK erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 205,56 SEK, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Swedbank daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Zusammenfassend erhält die Swedbank auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.