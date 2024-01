Swedbank AB Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Swedbank":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Swedbank-RSI liegt bei 42,62, was eine neutrale Bewertung bedeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 36,89, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Swedbank untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, wodurch die Aktie insgesamt neutral eingestuft wird.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung rund um Swedbank in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Swedbank mit einer Entfernung von +9,42 Prozent vom GD200 (188,27 SEK) im positiven Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 193,9 SEK auf, was ebenfalls als gutes Signal interpretiert wird. Insgesamt wird der Kurs der Swedbank-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.