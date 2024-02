Swedbank AB Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Swedbank zeigt laut technischer Analyse positive Signale. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 192,36 SEK, während der Aktienkurs bei 217,9 SEK liegt, was einer Abweichung von +13,28 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 205,56 SEK, was einer Abweichung von +6 Prozent entspricht und die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt sich in den letzten 7 und 25 Handelstagen als neutral, was auf eine ausgewogene Marktlage hinweist. Die Analyse des Anleger-Sentiments zeigt, dass zuletzt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, jedoch auch negative Themen zu Swedbank diskutiert wurden, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergab, dass die Swedbank-Aktie im letzten Monat eine stabil neutrale Stimmungslage aufweist, jedoch weniger Aufmerksamkeit von den Anlegern erhielt, was zu einem schlechten Rating führte.

