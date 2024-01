Sweco AB Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sweco. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 64 Punkte, was bedeutet, dass Sweco momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Sweco weder überkauft noch überverkauft, mit einem Wert von 34,31. Somit erhält die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Sweco wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Demnach bekommt Sweco auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Sweco-Aktie ein Durchschnitt von 116,83 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 131,1 SEK (+12,21 Prozent Unterschied), und daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (120,03 SEK) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,22 Prozent), weshalb die Sweco-Aktie auch für diesen ein "Gut"-Rating erhält. Somit bekommt Sweco insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Sweco wurde langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, und es ergibt sich die Bewertung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, weshalb das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Schlecht" führt.