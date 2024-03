Sweco AB Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Sweco betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 3,66 Punkte, was darauf hindeutet, dass Sweco überverkauft ist, und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 14,35, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um Sweco über einen längeren Zeitraum zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine neutrale Stimmung. Insgesamt ergibt sich damit für Sweco in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Sweco aktuell bei 113,71 SEK. Der Aktienkurs selbst liegt bei 123,8 SEK, was einen Abstand von +8,87 Prozent bedeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein positiver Befund mit einer Differenz von +5,74 Prozent und einem "Gut"-Signal.

Die Anleger-Stimmung bei Sweco in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen dominierten in den Diskussionen der vergangenen Tage, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.