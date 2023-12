Sweco AB Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. In Bezug auf Sweco betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 40,4 Punkte, was bedeutet, dass Sweco weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Sweco auf dieser Basis überverkauft ist, wodurch die Aktie ein "Gut"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Sweco in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Positive Themen dominierten in den Diskussionen der vergangenen Tage, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Sweco. Daher wird das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Anzahl der Beiträge zeigte keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Sweco-Aktie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine "Gut"-Bewertung von +10,49 Prozent. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.