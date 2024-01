Sweco AB Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Sweco-Aktie wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 116,99 SEK, was einer Überbewertung von +7,53 Prozent im Vergleich zum Kurs der Aktie von 125,8 SEK entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) steht mit 123,78 SEK im Fokus, was einer Abweichung von +1,63 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen ist jedoch neutral, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Sweco-Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls positive Tendenzen, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vermehrt mit positiven Themen rund um Sweco, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt jedoch gemischte Signale, da der RSI bei 94,12 liegt und somit als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 für die Sweco liegt bei 47, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht", was auf eine uneindeutige Situation hindeutet.