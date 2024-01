Swatch Class Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Swatch Group":

Die Swatch-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird. Der aktuelle Kurs von 220,6 CHF liegt 14,65 Prozent unter dem GD200 von 258,46 CHF, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 231,47 CHF, was einem Abstand von -4,7 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal bedeutet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Swatch mit 2,61 % leicht unter dem Branchendurchschnitt von Textilien Bekleidung und Luxusgüter, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das KGV von Swatch 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30 eine Unterbewertung bedeutet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" erzielte Swatch in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,74 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -1,22 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -4,52 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Swatch 6,91 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt und somit zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.