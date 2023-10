Swatch Class Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Swatch, die im Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 02.10.2023, 23:06 Uhr, an ihrer Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 235.4 CHF.

Unser Analystenteam hat Swatch auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Swatch beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,29 Prozent und liegt mit 0,02 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,27) für diese Aktie. Swatch bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Swatch mit einer Rendite von 6,99 Prozent mehr als 3 Prozent darüber. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 9,87 Prozent. Auch hier liegt Swatch mit 2,88 Prozent deutlich darunter. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swatch liegt bei einem Wert von 12,42. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 26,56) unter dem Durschschnitt (ca. 53 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Swatch damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.