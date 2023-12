Swatch ADR Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Swatch: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Swatch-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,61 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,28 Prozent liegt. Aufgrund dieses geringen Unterschieds von 0,67 Prozent gegenüber dem Durchschnitt wird die Aktie von der Redaktion neutral bewertet. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite täglichen Schwankungen unterliegt und sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage bezüglich der Swatch-Aktie. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Swatch-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 48, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 56,37 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit, wodurch die Aktie auch hier neutral bewertet wird.

Die technische Analyse, insbesondere die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts, liefert gemischte Ergebnisse. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 262,75 CHF, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 231,7 CHF (-11,82 Prozent Abweichung im Vergleich) liegt und somit zu einer negativen Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt mit 231,97 CHF nahe dem letzten Schlusskurs und führt daher zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt zeigt die aktuelle Analyse, dass die Swatch-Aktie in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird. Sowohl der Dividendenrendite, dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien, dem Relative Strength Index als auch der technischen Analyse ergibt sich eine neutrale Gesamtbewertung.