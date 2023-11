Swatch ADR Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Aktie der Swatch Group wird derzeit als "Neutral" eingeschätzt. Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs um 3,46 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum Durchschnitt sogar -17,47 Prozent. Anlegermeinungen sind ebenfalls wichtig für die Bewertung von Aktien. Auf sozialen Plattformen waren die Kommentare überwiegend negativ, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen diskutiert. Die Handelssignale ergeben eine "Schlecht" Bewertung. Die Dividendenrendite von Swatch liegt bei 2,29 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,62 Prozent. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 12,42, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden.

