Swatch ADR Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Swatch-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 61, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 54,77 eine ähnliche Einschätzung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Swatch-Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Swatch mit 2,61 % etwas unter dem Branchendurchschnitt von Textilien, Bekleidung und Luxusgütern, was zu einer Bewertung "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf die Swatch-Aktie. Es wurden mehrheitlich positive Themen diskutiert, was zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Gut" führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch auch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Swatch von 220,6 CHF eine Entfernung von -14,65 Prozent vom GD200 (258,46 CHF), was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Demgegenüber weist der GD50 einen Kurs von 231,47 CHF auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Swatch-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.