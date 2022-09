Weitere Suchergebnisse zu "Future":

New York (ots/PRNewswire) -Nach einem Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen, an dem sich über 230 junge Kreative aus 52 Ländern weltweit beteiligten, gab die Swarovski Foundation in Zusammenarbeit mit dem Büro für Partnerschaften der Vereinten Nationen die jüngste Kohorte und die Befürworter für das zweite Jahr ihres Programms „Creatives for Our Future" während eines besonderen Empfangs am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York City bekannt.Die sechs erfolgreichen Stipendiaten, deren Fachgebiete sich über nachhaltige Mode und Textilien, Technik, Produktdesign und Biotechnologien erstrecken, wurden aufgrund ihrer bahnbrechenden Ideen und innovativen Ansätze ausgewählt, die neue Methoden zur Bewältigung der heutigen Herausforderungen wie soziale Ungleichheit, Klimawandel und nicht nachhaltiger Konsum und Produktion bieten. Ihr Engagement für den Fortschritt bei der Verwirklichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die von den Vereinten Nationen für eine bessere Welt festgelegt wurden, zeichnet sie aus.Zur Kohorte der Swarovski Foundation Creatives for Our Future für das Jahr 2022 gehören:- Noemi Florea | Designerin und Schriftstellerin (Vereinigte Staaten)- M. Hassamuddin | Ingenieur und Öko-Innovator (Pakistan)- Joshua Ichor | Geowissenschaftler und Entrepreneur (Nigeria)- Aradhita Parasrampuria | Forscherin für Textildesign und nachhaltige Materialien (Vereinigte Staaten)- Florencia Valladares | Informatikingenieurin (Chile)- Charlotte Werth | Textil- und Modedesignerin (Vereinigtes Königreich)Die erfolgreichen Preisträger erhalten jeweils ein Stipendium in Höhe von 20.000 Euro, gepaart mit einem Bildungsprogramm in Zusammenarbeit mit Spitzeninstitutionen, maßgeschneiderten Mentoren und Zugang zu Branchen-Netzwerken unter Anleitung der Swarovski Foundation. Die Befürworter des Programms, die in ihrem Bereich führend sind, engagieren sich als Lehrmeister und Mentoren für die Kohorte mit dem Ziel, ihre Vision zu stärken und ihre Praktiken zu entwickeln, um zu einem positiven Wandel für das öffentliche Wohl, die Umwelt und die Gesellschaft beizutragen.Am Mittwoch dem 14. September feierte die Swarovski Stiftung die Bekanntgabe der Empfänger von Creatives for Our Future und der Programmbefürworter mit einem besonderen Empfang im Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York während der 77. UN-Generalversammlung. Dieses hochrangige Branchennetzwerk ist das erste im Rahmen des Programms und bietet den Teilnehmern die einmalige Gelegenheit, eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten kennenzulernen, die im Bereich der nachhaltigen Entwicklung tätig sind und ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Welt haben.Charlotte Bancanscharlotte.bancans@swarovskifoundation.org (mailto:charlotte.bancans@swarovskifoundation.org)Presseanfragen:charlotte.bancans@swarovskifoundation.org +44 78 0864 3470DIGITALE PRESSEMAPPE:Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1905529/Swarovski_Foundation_UNH.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1862262/Swarovski_Foundation_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/swarovski-foundation-gibt-bei-einem-empfang-am-hauptsitz-der-vereinten-nationen-die-neuesten-empfanger-von-creatives-for-our-future-zuschussen-bekannt-301631987.htmlOriginal-Content von: Swarovski Foundation, übermittelt durch news aktuell