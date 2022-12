Swapfreier Handel von Vantage: Goldhändler sparen fast 1 Mio. USD in drei Monaten

Finanztrends Video zu Goldpreis



Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Das beliebte Produkt-Update wird auf den Handel mit anderen digitalen Vermögenswerten ausgeweitetVantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=swapfree2_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=swapfree2_global_global-en_d00_c00_a00&ls=swapfree2_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link), (oder „Vantage Markets") meldet, dass sein swapfreier XAUUSD-Goldhandel auf überwältigende Resonanz bei den Kunden gestoßen ist. Innerhalb der ersten drei Monate nach der Einführung konnten die Händler von Vantage fast eine Million USD* an Übernachtgebühren einsparen.Als Reaktion auf das positive Feedback der Kunden hat Vantage beschlossen, den swapfreien Handel über das Jahr 2022 hinaus fortzusetzen und das Angebot auf andere digitale Vermögenswerte auszudehnen, um noch mehr Kunden zu erreichen.Die swapfreie Produktverbesserung wurde entwickelt, um den Gold-XAUUSD-Händlern noch mehr Komfort zu bieten. Den Kunden werden beim Handel über alle Handelskonten, einschließlich der Vantage-App, keine Übernachtgebühren berechnet, unabhängig vom Handelsvolumen. Details zum swapfreien Handel finden Sie hier (https://www.vantagemarkets.com/markets/gold-trading/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=swapfree2_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=swapfree2_global_global-en_d00_c00_a00&ls=swapfree2_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link). Mit dem Vantage Swap Calculator (https://www.vantagemarkets.com/tools/calculators/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=swapfree2_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=swapfree2_global_global-en_d00_c00_a00&ls=swapfree2_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) können die Kunden auch ihr eigenes Einsparpotenzial berechnen.Marc Despallieres, Leiter der Abteilung Strategie und Handel, erklärt: „Wir haben viel positives Feedback von unseren Kunden bekommen und freuen uns, dass wir dieses Angebot zu ihrem Nutzen erweitern können. In Zeiten extremer Marktvolatilität entfallen durch den swapfreien Handel die Übernachtgebühren als Kostenfaktor für unsere Kunden, wenn sie sich für längerfristige Handelsstrategien entscheiden. Das bietet ihnen auch die Flexibilität, ihre Geschäfte zum Zeitpunkt ihrer Wahl für ihre Absicherungszwecke zu schließen, so dass sie nicht mehr gezwungen sind, ihre Transaktionen täglich zu schließen."„Wir bei Vantage sind ständig bestrebt, unser Angebot zu verbessern, damit unsere Kunden die Marktchancen zu ihren individuellen Bedingungen nutzen können."*Auf Basis von Zahlen, die von Vantage-Einheiten zur Verfügung gestellt wurden.Informationen zu VantageVantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=swapfree2_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=swapfree2_global_global-en_d00_c00_a00&ls=swapfree2_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) (oder „Vantage Markets") ist ein global tätiger Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit CFDs auf Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen bietet. Vantage verfügt über mehr als 13 Jahre Markterfahrung und beschäftigt heute über 1.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Geschäftsstellen weltweit.Vantage ist mehr als nur ein Broker. Es bietet ein vertrauenswürdiges Handels-Ökosystem, eine preisgekrönte mobile Handels-App (https://app.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=swapfree2_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=swapfree2_global_global-en_d00_c00_a00&ls=swapfree2_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die es den Kunden ermöglicht, von Handelsmöglichkeiten zu profitieren. Laden Sie die Vantage App im App Store oder bei Google Play herunter.Durch trade smarter @vantage geben wir Ihnen die Gelegenheit, gewinnbringende Marktchancen durch intelligentes Trading besser zu nutzen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1962315/Image.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/swapfreier-handel-von-vantage-goldhandler-sparen-fast-1-mio-usd-in-drei-monaten-301697202.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,Leiterin für Weltweite Markenbildung und Kommunikation,Vantage,Gwyneth.Yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuell