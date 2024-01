Swallowfield Aktie: Immer langsam!

Die Brand Architekts-Aktie wird derzeit charttechnisch bewertet und weist gemäß der technischen Analyse ein "Schlecht"-Signal auf. Der aktuelle Kurs liegt bei 27,5 GBP und damit 8,52 Prozent unter dem GD200 von 30,06 GBP. Im Vergleich dazu zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 26,61 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 2,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte, 2,93) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Brand Architekts-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Sentiments und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für Brand Architekts.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Brand Architekts als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 30,77, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 17,39 aufweist und somit eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.