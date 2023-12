Sw Umwelttechnik Stoiser, Wolschner Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Sw Umwelttechnik Stoiser & Wolschner beträgt das aktuelle KGV 2, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Bauwesen" deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass Sw Umwelttechnik Stoiser & Wolschner aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In den sozialen Medien wurde Sw Umwelttechnik Stoiser & Wolschner in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab, dass hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher ergibt sich aus der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einschätzung.

Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Sw Umwelttechnik Stoiser & Wolschner eher durchschnittlich sind. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Stimmungsänderung blieben im Vergleich zum langfristigen Bild weitgehend stabil. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Sw Umwelttechnik Stoiser & Wolschner-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass Sw Umwelttechnik Stoiser & Wolschner sowohl aus fundamentalen als auch aus Anleger- und technischen Gesichtspunkten derzeit neutral bewertet wird.