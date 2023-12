Sw Umwelttechnik Stoiser, Wolschner Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Aktienkurs von Sw Umwelttechnik Stoiser & Wolschner hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,02 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Rendite damit um 0,24 Prozent über dem Durchschnitt von 4,78 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt 3,1 Prozent, was bedeutet, dass Sw Umwelttechnik Stoiser & Wolschner aktuell um 1,92 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mittlerweile auf 40,73 EUR, während der aktuelle Kurs bei 41 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,66 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 40,02 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +2,45 Prozent ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" in der technischen Analyse.

Betrachtet man die Dividende, so kann festgestellt werden, dass bei einer Dividendenrendite von 0 Prozent die Möglichkeit besteht, einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,78 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt zu erzielen. Demnach fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird festgestellt, dass die Diskussionintensität für Sw Umwelttechnik Stoiser & Wolschner langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu kaum identifizierbaren Änderungen führte.

Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Sw Umwelttechnik Stoiser, Wolschner-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Sw Umwelttechnik Stoiser, Wolschner jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sw Umwelttechnik Stoiser, Wolschner-Analyse.

Sw Umwelttechnik Stoiser, Wolschner: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...