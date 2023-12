Svolder AB Aktie: Ist jetzt alles möglich?

In den letzten zwei Wochen wurde Svolder von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Allerdings konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Svolder in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt bekommt Svolder für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Svolder-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 86,83 SEK im Vergleich zum aktuellen Kurs (86 SEK) eine Abweichung von -0,96 Prozent ergibt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist mit einem Wert von 83,41 SEK und einer Abweichung von +3,11 Prozent eine Nähe zum letzten Schlusskurs auf und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI ist die Svolder aktuell mit dem Wert 14,29 überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Für die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25) ergibt sich ein Wert von 41, was dafür spricht, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Gut".