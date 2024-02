Svenskayttobostader AB Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Svenska Nyttobostader liegt bei 75 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,98 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien beeinflussen. Bei Svenska Nyttobostader wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte in die negative Richtung, und die Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Svenska Nyttobostader. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für Svenska Nyttobostader beträgt der 200-Tage-Durchschnitt 17,95 SEK, was einem deutlichen Abweichung von -40,39 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 10,7 SEK entspricht. Daher erhält Svenska Nyttobostader eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,46 SEK, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit -14,13 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Svenska Nyttobostader auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.