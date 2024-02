Svenskayttobostader AB Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Einsichten in die Bewertung einer Aktie. Bei Svenska Nyttobostader ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien dominierten zuletzt negative Meinungen über Svenska Nyttobostader, was zu einer neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Svenska Nyttobostader zeigt eine Ausprägung von 88,89, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 65,59, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 10,7 SEK lag, was einem Unterschied von -40,85 Prozent zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher erhält Svenska Nyttobostader eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Zusammenfassend erhält Svenska Nyttobostader sowohl aus dem Sentiment und Buzz im Internet als auch aus dem Anleger-Sentiment, dem RSI und der technischen Analyse insgesamt eine schlechte Bewertung.