Svenska Kullagerfabriken Skf-Aktie: Quartalsbericht bringt Chancen!

Zahlreiche bedeutende Aktiengesellschaften präsentieren in diesen Tagen ihre Geschäftszahlen für das 1. Quartal. Auch für das Svenska Kullagerfabriken Skf ist es am 27.04. so weit. Werden Umsatz und Gewinn wie erwartet ausfallen oder könnte es Überraschungen geben? Was würde das für die Svenska Kullagerfabriken Skf-Aktie an jenem Tag bedeuten?

Nur noch 29 Tage müssen Anleger auf das neue Zahlenwerk der Svenska Kullagerfabriken Skf-Aktie warten. Das mit einem Börsenwert von 88,02 Milliarden SEK dotierte Unternehmen wird den Geschäftsbericht voraussichtlich um 08:00 Uhr vorlegen. Analysehäuser rechnen im Schnitt mit einem starken Umsatzplus für das 1. Vierteljahr. Im Vorjahresvergleich soll sich demnach der Umsatz um 12,13 Prozent auf 25,72 Milliarden SEK steigern. Der operativen Ergebnis (Ebit) hingegen wird sich der...