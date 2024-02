Svenska Handelsbankenr. B Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Im Fall von Svenska Handelsbanken betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 8,84 Punkten, was darauf hindeutet, dass Svenska Handelsbanken derzeit überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Svenska Handelsbanken auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Svenska Handelsbanken also mit "Gut" für diesen Aspekt unserer Analyse bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über Svenska Handelsbanken diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führte.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs von 122,65 SEK für Svenska Handelsbanken eine Entfernung von +26,01 Prozent vom GD200 (97,33 SEK), was als "Gut"-Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 109,61 SEK, was zu einem Abstand von +11,9 Prozent führt und ebenfalls ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Svenska Handelsbanken-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das bedeutet, dass das Stimmungsbild neutral bewertet wird. Hingegen wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Svenska Handelsbanken daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium.