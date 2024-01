Svenska Handelsbankenr. B Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet ist ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Bei Svenska Handelsbanken ergaben sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung, da weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Svenska Handelsbanken wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Svenska Handelsbanken-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 94,32 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs (108,25 SEK) weicht somit um +14,77 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (100,76 SEK) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,43 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Svenska Handelsbanken-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 49,17 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der etwas längerfristige RSI25 zeigt weder überkauft noch überverkauft an (Wert: 30,26), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Svenska Handelsbanken also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

