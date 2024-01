Svenska Handelsbanken PK Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse der Svenska Handelsbanken-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 94,32 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 108,25 SEK liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +14,77 Prozent, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (100,76 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs (+7,43 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Svenska Handelsbanken-Aktie damit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 49,17 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 30,26 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Somit erhält Svenska Handelsbanken eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet erhält Svenska Handelsbanken eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Tendenz.

Die Anlegerdiskussionen in den sozialen Medien zeigen in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Tendenz. Positiven Themen standen sieben Tage mit negativer Kommunikation gegenüber. In den letzten ein, zwei Tagen überwiegen jedoch negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment führt.

Insgesamt erhält die Svenska Handelsbanken-Aktie sowohl in der technischen Analyse als auch im Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Bewertung.